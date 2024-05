شكرا لقرائتكم خبر عن "الشؤون الإسلامية" تنظم الدورة العلمية التأهيلية للدعاة في بنجلاديش والان نبدء بالتفاصيل

نظمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بالملحقية الدينية في سفارة المملكة لدى بنجلاديش، اليوم، الدورة العلمية التأهيلية في عقيدة أهل السنة والجماعة، وذلك في الجامع السلفي جاترباراي في المقر الرئيسي لجمعية أهل الحديث في العاصمة دكا، حيث تستهدف الدعاة.وتأتي الدورة ضمن البرامج والأنشطة التي تنفذها "الشؤون الإسلامية" في الخارج، بدعم من القيادة الرشيدة -أيدها الله-، لتعزيز منهج الوسطية والاعتدال، ونشر مبادئ التسامح والتعايش في مختلف دول العالم.