بالتفاصيل.. إطلاق مبادرة "الطائف ترحب بضيوف الرحمن"

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مبادرة الطائف ترحب بضيوف الرحمن

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الدمام - شريف احمد - أعلنت أمانة الطائف، إطلاق مبادرة "الطائف ترحب بضيوف الرحمن" التطوعية، بمشاركة الجهات الحكومية والقطاع الثالث والمتطوعين والمتطوعات.ويأتي ذلك ضمن جهود التسهيل على ضيوف الرحمن لموسم حج 1445هـ في مطار الطائف الدولي وميقاتي الحج "قرن المنازل" بالسيل الكبير و "وادي محرم" بالهدا، ومركز الفرز الأمني بالبهيتة.وينفذ منسوبو إدارة المشاركة المجتمعية بالأمانة ومتطوعو ومتطوعات الجهات الحكومية والقطاع غير الربحي، المبادرة من خلال استقبال الحجاج من مختلف دول العالم، عبر المنافذ البرية والجوية.كما يقدمون الهدايا والنشرات والمطويات الإرشادية والتوعوية.بالإضافة إلى توفير سبل الراحة لحجاج بيت الله الحرام الذين يتدفقون تباعًا باتجاه مكة المكرمة؛ وذلك في إطار التنسيق التكاملي مع شركاء الأمانة.