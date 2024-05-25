شاهد.. أول تعليق من مدير مدرسة في تبوك على إهداء طلابه دراجات هوائية بمناسبة تقاعده

صحيفة الخليج 365: علق مدير مدرسة في تبوك مسلم المسعودي، على إهداء طلابه دراجات هوائية في وداعه لهم بعد خدمة 30 عاما.

وقال المسعودي خلال لقاء بقناة العربية: خدمت في العملية التعليمية 30 عاما، لافتا: المبادرة خطرت في بالي لتوديع طلابي بتوزيع دراجة هوائية "سيكل" لكل طالب بدون استثناء.

وأكمل: كنت أريد أنا أفاجأ طلابي بشيء فريد من نوعه ويبقى أثره في نفوسهم، مشيرا: كان عندي إصرار وعزيمة لتنفيذ هذه الفكرة واتصلت بالتجار قبل إخبار أي شخص.

وتابع: دفعت للتاجر المبلغ كاملاً قبل تحريك شاحنة الدراجات الهوائية من جدة، موضحا: عندما وصلت الشاحنة تفاجأ الجميع بالكمية الكبيرة للدراجات وعندما سئلت قلت سيكل لكل طالب.

وتابع مدير المدرسة: ليس بكثير إدخال الفرحة على الطلاب.