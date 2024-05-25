شاهد.. ردة فعل مفاجئة للرئيس الأمريكي «بايدن» عندما بدأ الصحفيون في طرح الأسئلة عليه

وأظهر الفيديو، الرئيس بايدن وهو يقف، وعندما انهالت عليه أسئلة الصحفيين تفاجأ وصرخ بصوت مرتفع بسبب كثرة الأسئلة.

صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو متداول، الرئيس الأمريكي جو بايدن وهو يصرخ بشكل مفاجئ عندما بدأ الصحفيون في طرح الأسئلة عليه.

محمد يوسف

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