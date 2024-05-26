شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع المدني يتيح خدمة قراءة التراخيص برمز "QR Code" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أتاحت المديرية العامة للدفاع المدني، خدمة قراءة ترخيص الدفاع المدني من خلال رمز الاستجابة السريع "QR Code" عبر بوابة سلامة بمنصة وزارة الداخلية الإلكترونية "أبشر أعمال".

وتأتي إتاحة الخدمة امتدادًا لمسيرة وزارة الداخلية في التحول الرقمي، وجهود الدفاع المدني في أتمتة الخدمات، ما يسهم في تقديم حلول رقمية للمواطنين والمقيمين، توفر لهم الوقت والجهد، وتمكنهم من إتمام الإجراءات بيسر وسهولة.

