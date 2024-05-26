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الدفاع المدني يتيح خدمة قراءة التراخيص برمز "QR Code"

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واس - الرياض 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أتاحت المديرية العامة للدفاع المدني، خدمة قراءة ترخيص الدفاع المدني من خلال رمز الاستجابة السريع "QR Code" عبر بوابة سلامة بمنصة وزارة الداخلية الإلكترونية "أبشر أعمال".
وتأتي إتاحة الخدمة امتدادًا لمسيرة وزارة الداخلية في التحول الرقمي، وجهود الدفاع المدني في أتمتة الخدمات، ما يسهم في تقديم حلول رقمية للمواطنين والمقيمين، توفر لهم الوقت والجهد، وتمكنهم من إتمام الإجراءات بيسر وسهولة.
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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