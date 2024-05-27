«نسك» تمنع دخول الأفراد غير المصرح لهم

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وأكدت الشركة على ضيوف الرحمن أهمية وجود البطاقات معهم طوال موسم الحج، تماشيا مع الإجراءات الرسمية المقررة من وزارة الحج والعمرة.
وكانت وزارة الحج والعمرة أطلقت بطاقة «نسك»، والتي سيجري العمل بها خلال حج هذا العام، إذ تتيح البطاقة لجميع الحجاج الدخول والتنقل في المشاعر المقدسة، وكثير من المزايا والخدمات، مع توافر نسخة رقمية منها على تطبيقي «نسك» و«توكلنا»، وهي مصممة لتكون سهلة القراءة آليا، مما يتيح للعاملين في الحج التعرف والتحقق من هوية كل حاج.
كما تساعد على منع دخول الأفراد غير المصرح لهم إلى المشاعر المقدسة، وبالتالي ضمان سلامة جميع الحجاج وأمنهم.
مزايا البطاقات
- الدخول والتنقل في المشاعر المقدسة.
- التعرف والتحقق من هوية كل حاج.
- ضمان سلامة جميع الحجاج وأمنهم.
- تميز الحاج النظامي في المشاعر المقدسة.
- تسجيل البيانات الشخصية والصحية للحاج.
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