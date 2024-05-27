«نسك» تمنع دخول الأفراد غير المصرح لهم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما تمنع دخول الأفراد غير المصرح لهم في الحج، وزعت شركة مطوفي حجاج جنوب آسيا، عبر ذراعها شركة ضيوف البيت، بطاقات نسك التعريفية على الحجاج التابعين لها، متضمنة جميع المعلومات والبيانات اللازمة، للتيسير على الحجاج خلال تنقلهم في أداء المناسك.

وأكدت الشركة على ضيوف الرحمن أهمية وجود البطاقات معهم طوال موسم الحج، تماشيا مع الإجراءات الرسمية المقررة من وزارة الحج والعمرة.

وكانت وزارة الحج والعمرة أطلقت بطاقة «نسك»، والتي سيجري العمل بها خلال حج هذا العام، إذ تتيح البطاقة لجميع الحجاج الدخول والتنقل في المشاعر المقدسة، وكثير من المزايا والخدمات، مع توافر نسخة رقمية منها على تطبيقي «نسك» و«توكلنا»، وهي مصممة لتكون سهلة القراءة آليا، مما يتيح للعاملين في الحج التعرف والتحقق من هوية كل حاج.

كما تساعد على منع دخول الأفراد غير المصرح لهم إلى المشاعر المقدسة، وبالتالي ضمان سلامة جميع الحجاج وأمنهم.

مزايا البطاقات