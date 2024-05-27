شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. حجاج يعددون مزايا التقنيات الحديثة في مبادرة "طريق مكة" والان نبدء بالتفاصيل

خدمات السعودية لضيوف الرحمن

سرعة إنهاء الإجراءات واستقبال الحجاج

الدمام - شريف احمد - أشاد عدد من الحجاج في بنغلاديش بخدمات المملكة لضيوف الرحمن ضمن مبادرة "طريق مكة" التي تسهل إجراءات الحج من داخل مطارات الدول المستفيدة من المبادرة.وأشاد الحاج هاشم البالغ من العمر 62 عامًا بجهود المملكة التي سعت لتسهيل إجراءات الحجاج من بنغلاديش عبر استحداث أفضل التقنيات الحديثة.وكذلك توفير الخدمات المتعددة، منها خدمة فرز وترميز الأمتعة من خلال تسجيلها باسم صاحبها في محطات الإقلاع.أما الحاج مسعود البالغ من العمر 45 عاما، بيّن أن هذه المرة الثامنة على التوالي التي يؤدي فيها فريضة الحج، مشيرًا إلى أن مبادرة طريق مكة تسهم في كل عام بتوفير أحدث التقنيات وتقديم التسهيلات لضيوف الرحمن.وأضاف: يقوم العاملون على المبادرة بإنهاء إجراءات الدخول للمملكة العربية السعودية للحجاج وصولاً إلى مقر سكنهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة.كما عبرت الحاجة حليمة البالغة من العمر 50 عامًا عن سعادتها الغامرة وهي متجهة إلى أداء فريضة الحج متحدثة عن سرعة إنهاء الإجراءات واستقبال الحجاج من فريق المبادرة بالترحيب والابتسامة.وقدمت شكرها لجميع العاملين في مبادرة طريق مكة. وتنفذ وزارة الداخلية مبادرة "طريق مكة" للعام السادس على التوالي عبر 11 مطارًا في 7 دول.وهذه الدول هي "المغرب وإندونيسيا وماليزيا وباكستان وبنغلاديش وتركيا وكوت ديفوار"، إذ أسهمت المبادرة في تقديم خدمات ذات جودة عالية لـ617 ألفًا و756 حاجًا في بلدانهم منذ إطلاقها عام 2017.