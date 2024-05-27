شكرا لقرائتكم خبر عن القصيم.. القبض على شخص لترويجه الإمفيتامين المخدر والان نبدء بالتفاصيل

الإبلاغ عن المخالفين

الدمام - شريف احمد - ألقت المديرية العامة لمكافحة المخدرات القبض على مواطن بمنطقة القصيم لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر.وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، من خلال الاتصال بالأرقام 911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و999 في بقية مناطق المملكة. This is a Twitter Status تقبض على شخص بمنطقة القصيم لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر. This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— مكافحة المخدرات (@Mokafha_SA)ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات 995، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.