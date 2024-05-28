شاطئ المسدود ملاذ آمن ودائم لتكاثر الطيور المهاجرة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يعد شاطئ «المسدود» بمحافظة الوجه ملاذا آمنا ودائما للطيور المهاجرة وتكاثرها في حلها وترحالها، وقاعدة للنظم البيئية التي تعد أشجار المانجروف أحد أهم حراس الطبيعة فيها، فضلا عما يميز البحر في أعماقه من حياة بحرية، بما في ذلك الشعاب المرجانية والأعشاب البحرية التي تعد هي الأخرى موطنا لعيد من الكائنات البحرية.

ويزور شاطئ «المسدود» في عطل نهاية الأسبوع وفي الإجازات الموسمية، الكثير من السياح والزوار القادمين إلى محافظة الوجه، بحثا عن الاسترخاء وممارسة الأنشطة البحرية الممتعة وقضاء وقت ممتع مع الأصدقاء والعائلة بعيدا عن صخب المدينة.

ولا يقف جمال شواطئ محافظة الوجه عند هذا الشاطئ فحسب، بل تضم المحافظة عددا من الشواطئ التي يقصدها السياح من كل مكان، ومن أهمها شاطئ «شرم زاعم و الدرر»، المليء بالصخور والشعاب المرجانية الفريدة، إلى جانب شاطئ «حواز» الذي يمتاز بجغرافيته الدائرية من الماء الذي تحيط به اليابسة من كل مكان ماعدا منفذا صغيرا لدخول الأمواج، إضافة إلى شواطئ (هبان، والهرابة، والمعيليق، والفلق، وعنتر، والسيح، والنخيرة، وأم الطين).