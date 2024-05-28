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المدينة المنورة.. خدمات مُتكاملة تواكب وصول ضيوف الرحمن

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واس - المدينة المنورة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - مع توافد ضيوف الرحمن للمدينة المنورة في موسم ما قبل الحج، تتضافر جهود مختلف الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة بأعمال الحج، لتقديم كل الخدمات لضيوف الرحمن، تحقيقاً لتوجيهات ولاة الأمر -يحفظهم الله- بالتيسير على الحجاج وبذل كل الجهود اللازمة لتُتوج الرحلة الإيمانية بالسكينة والطمأنينة.
ووثقت عدسة وكالة الأنباء "واس" جانباً من الجهود التي تضطلع بها شركة الأدلاء بالمدينة المنورة من خلال "الإسناد المتكامل"، باستقبال حافلات ضيوف الرحمن والإشراف على توجيهها لمقار سكنهم بالمنطقة المركزية بتنسيق مُتكامل مع كافة الجهات لضمان الإنسيابيه المرورية، والإشراف على تسكينهم ومتابعة كافة الإجراءات.
خدمات مُتكاملة تواكب وصول ضيوف الرحمن - واس
خدمات مُتكاملة تواكب وصول ضيوف الرحمن - واس
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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