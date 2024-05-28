المرور يؤكد: قيادة السيارة دون ربط حزام الأمان للسائق والركاب.. مخالفة قانونية

أكدت الإدارة العامة للمرور أن مخالفة عدم ربط حزام الأمان تنطبق على قائد السيارة والركاب على حد سواء، وليس مجرد إشاعة.

جاء ذلك ردًا على استفسار وجهه أحد المواطنين عبر حساب الإدارة على منصة إكس، حيث سأل: “هل فيه مخالفة عن عدم ربط حزام الأمان للراكب؟ أم مجرد إشاعة؟”.

وأوضحت إدارة المرور في ردها: “يجب على قائدي المركبات وركابها استخدام حزام الأمان، والمقاعد المخصصة للأطفال أثناء السير على الطريق”. وهذا يؤكد أن عدم ربط حزام الأمان للسائق أو الركاب يُعد مخالفة قانونية، وسيتم تطبيق الغرامات المالية على المخالفين.