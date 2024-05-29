شكرا لقرائتكم خبر عن بنجلاديش.. سفارة المملكة تودع ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أقامت سفارة المملكة في جمهورية بنجلاديش أمس الأول في العاصمة دكا، حفل توديع 40 حاجًا وحاجة، المستضافين ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة هذا العام، تحت إشراف وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى بنجلاديش عيسى بن يوسف الدحيلان.

وخلال الحفل ألقى السفير الدحيلان كلمة، رفع فيها الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله، على هذه اللفتة الكريمة للأشقاء في جمهورية بنجلاديش، التي تؤكد حرص القيادة على تلمس حاجات المسلمين، وتمكينهم من أداء ركن الحج.

منظومة متكاملة من الخدمات

ونوه السفير في برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين لحج والعمرة والزيارة، الذي أسهم في تحجيج الآلاف من دول العالم، وفق منظومة متكاملة من الخدمات التي يسرت عليهم أداء مناسكهم بيسر وسهولة، مثمنًا الجهود التي تبذلها الملحقية الدينية في دكا.



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وأعرب المستضافون عن جزيل شكرهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - على هذه الاستضافة الكريمة، مؤكدين أن البرنامج هو امتداد للعطاءات التي تقوم بها قيادة المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين وخدمة الحرمين الشريفين والحجاج والمعتمرين.وقدموا شكرهم لوزارة الشؤون الإسلامية على متابعتها واهتمامها لتسهيل وإنجاح هذا البرنامج ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وطمأنينة.