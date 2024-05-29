شكرا لقرائتكم خبر عن لإطلاق قدرات الطالبات.. 15 مشروعًا علميًّا في معرض STEM بتعليم الليث والان نبدء بالتفاصيل

أهم المشروعات العملية

الدمام - شريف احمد - افتتح مدير التعليم بمحافظة الليث الدكتور زكي الحازمي معرض التعليم والتعلم وفق منهجية STEM والذي أقيم في قاعة الاجتماعات والمعارض الكبرى بالإدارة .وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم الليث الدكتور محمد العاقل، أن المعرض يهدف إلى تعريض الطلبات إلى خبرات تعلمية متقدمة؛ لتحفيزهم على اكتشاف المزيد من مفاهيم الرياضيات والعلوم، وإطلاق طاقاتهم وقدراتهم وربط ما تعلموه في المنهج بتطبيقات علمية وعملية في بيئة إثرائية وتفاعلية.وأشار "العاقل" إلى أن الطالبات قد استعرضن 15 مشروعًا علميًّا وتجربةً عمليةً أبرزن من خلالها الفهم الأعمق للمناهج الدراسية عبر تطبيقات عملية بإشراف نخبة من المعلمات المتخصصات.وكان مدير تعليم الليث قد كرّم في ختام المعرض المعلمات المشرفات على المعرض والطالبات المشاركات فيه، شاكرًا الجميع على العرض الرائع للمشاريع والفهم العميق للتطبيق العملي لها.