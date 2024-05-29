شكرا لقرائتكم خبر عن قسطرة قلبية تنقذ حياة حاج بنغالي ستيني من جلطة قلبية حادة بمكة المكرمة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نجح فريق طبي بمركز صحة القلب في مدينة الملك عبد الله الطبية عضو تجمع مكة المكرمة الصحي من إنقاذ حياة حاج بنغالي بالعقد السادس من العمر بعد تعرضه لجلطة حادة في عضلة القلب.

وأوضح تجمع مكة المكرمة الصحي، أن المريض اشتكى من ألم شديد في الصدر، ناتج عن جلطة قلبية حادة، وتم نقله على الفور إلى مستشفى الملك عبد العزيز بناءً على حالة الطوارئ حيث تم الاتصال بالخط الساخن (Hot Line) لقسم القسطرة القلبية بمدينة الملك عبد الله الطبية.

وأضاف، تم نقل المريض بسرعة بواسطة الإسعاف، وتفعيل البروتوكول العلاجي على الفور. بفضل الله، وخلال زمن قياسي لم يتجاوز 45 دقيقة، تم إجراء قسطرة لشرايين القلب وفتح الشريان الرئيسي ووضع دعامة علاجية.

وبين التجمع الصحي، يخضع المريض للمراقبة الدقيقة في قسم العناية المركزة للقلب، ويتمتع بصحة جيدة بفضل الله. إضافة جديدة لإنجازات المركز الجدير بالذكر، بأن مركز صحة القلب بالمدينة الطبية يقوم بالعديد من العمليات النوعية والتخصصية ويعتبر هذا النجاح الطبي إضافة نوعية للخدمات الصحية المقدمة للحجاج، ويعكس الجاهزية العالية للمرافق الطبية في التعامل مع حالات الطوارئ بفعالية وسرعة وتكاملية بين مكونات التجمع الصحي.