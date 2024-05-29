شكرا لقرائتكم خبر عن تعتمد محورية خدمة الزائر.. إطلاق خطة وكالة المسجد النبوي لموسم الحج والان نبدء بالتفاصيل
يأتي ذلك في احتفائية بحضور مسؤولي الإدارات الدينية لوكالة المسجد النبوي، والإعلاميين ومراسلي القنوات والصحف.
معالي رئيس الشؤون الدينية يطلق خطة وكالة المسجد النبوي لموسم الحج.. محورية خدمة الزائر ورفع جودة الدروس الارشادية ونشر الهداية للعالمين أبرز مرتكزاتها— رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي (@PRAGOVSA) May 29, 2024
يطلق معالي رئيس الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن السديس، اليوم الخطة التشغيلية… pic.twitter.com/kazb4wUEeG
60 مبادرة
وأكد وكيل رئيس الشؤون الدينية للمسجد النبوي فضيلة الشيخ الدكتور محمد الخضيري أن الخطة التشغيلية لموسم حج عام 1445هـ، تتمحور في مسارات دينية إثرائية متنوعة، وتحتوي على أكثر من 60 مبادرة رئيسية ومصاحبة، إلى جانب فعاليات، ومئات من البرامج الدينية التي تتضمن دروسًا علمية وتوجيهية وإرشادية، ضمن تناغمها مع المرتكزات الاستراتيجية للخطة التشغيلية للرئاسة، وتدعيم رسالة المسجد النبوي الدينية الوسطية، وإبلاغها إلى العالم، ونشر قيم الاعتدال والتسامح، والتأكد من إثراء تجربة الزائرين دينيًّا، وترسيخ مكانة المملكة العربية السعودية إسلاميًّا وعالميًّا، وتعزيز صورتها الإيجابية في وجدان المسلمين والإنسانية.
وتهدف الخطة التشغيلية لتحقيق المستهدفات الإيجابية لرسالة المسجد النبوي الوسطية؛ وفق حوكمة وقياس الأثر، وتوحيد مسارات الأداء في المنظومة الدينية؛ وفق مرتكزات الرئاسة؛ للانطلاق نحو الريادة الدينية العالمية، وتبني الإبداع ونشر الهداية للعالمين.
وترتكز خطة وكالة رئاسة الشؤون الدينية للمسجد النبوي لموسم حج ١٤٤٥هـ، على محورية خدمة الزائر والعناية باحتياجاته الدينية، مع رفع جودة الدروس والمحاضرات العلمية والتوجيهية والإرشادية والتوعوية، وتوطيد رسالة الأئمة والمؤذنين، وإثراء تجربة زائري المسجد النبوي دينيًّا وعلميًّا ومعرفيًّا وفكريًّا وسلوكيًّا، واستثمار التقانة والذكاء الاصطناعي، والتطبيقات الذكية والإعلام الحديث؛ لإيصال رسالة المسجد النبوي الدينية عالميًّا بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة -حفظها الله- وفق أعلى معايير الجودة، وحوكمة الأداء وقياس الأثر.