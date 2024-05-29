شكرا لقرائتكم خبر عن تعتمد محورية خدمة الزائر.. إطلاق خطة وكالة المسجد النبوي لموسم الحج والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يطلق رئيس الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن السديس، اليوم الخطة التشغيلية لوكالة رئاسة الشؤون الدينية للمسجد النبوي لموسم حج 1445هـ والتي تعتبر الأولى بعد قرار مجلس الوزراء الموقّر باستحداث رئاسة الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي وتعدّ الخطة الأكبر لوكالة الشؤون الدينية للمسجد النبوي،

يأتي ذلك في احتفائية بحضور مسؤولي الإدارات الدينية لوكالة المسجد النبوي، والإعلاميين ومراسلي القنوات والصحف.

معالي رئيس الشؤون الدينية يطلق خطة وكالة المسجد النبوي لموسم الحج.. محورية خدمة الزائر ورفع جودة الدروس الارشادية ونشر الهداية للعالمين أبرز مرتكزاتها



يطلق معالي رئيس الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن السديس، اليوم الخطة التشغيلية… pic.twitter.com/kazb4wUEeG — رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي (@PRAGOVSA) May 29, 2024



60 مبادرة

يطلق معالي رئيس الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن السديس، اليوم الخطة التشغيلية... This is a Twitter Status— رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي (@PRAGOVSA)



‏وأكد وكيل رئيس الشؤون الدينية للمسجد النبوي فضيلة الشيخ الدكتور محمد الخضيري أن الخطة التشغيلية لموسم حج عام 1445هـ، تتمحور في مسارات دينية إثرائية متنوعة، وتحتوي على أكثر من 60 مبادرة رئيسية ومصاحبة، إلى جانب فعاليات، ومئات من البرامج الدينية التي تتضمن دروسًا علمية وتوجيهية وإرشادية، ضمن تناغمها مع المرتكزات الاستراتيجية للخطة التشغيلية للرئاسة، وتدعيم رسالة المسجد النبوي الدينية الوسطية، وإبلاغها إلى العالم، ونشر قيم الاعتدال والتسامح، والتأكد من إثراء تجربة الزائرين دينيًّا، وترسيخ مكانة المملكة العربية السعودية إسلاميًّا وعالميًّا، وتعزيز صورتها الإيجابية في وجدان المسلمين والإنسانية.

‏وتهدف الخطة التشغيلية لتحقيق المستهدفات الإيجابية لرسالة المسجد النبوي الوسطية؛ وفق حوكمة وقياس الأثر، وتوحيد مسارات الأداء في المنظومة الدينية؛ وفق مرتكزات الرئاسة؛ للانطلاق نحو الريادة الدينية العالمية، وتبني الإبداع ونشر الهداية للعالمين.

‏وترتكز خطة وكالة رئاسة الشؤون الدينية للمسجد النبوي لموسم حج ١٤٤٥هـ، على محورية خدمة الزائر والعناية باحتياجاته الدينية، مع رفع جودة الدروس والمحاضرات العلمية والتوجيهية والإرشادية والتوعوية، وتوطيد رسالة الأئمة والمؤذنين، وإثراء تجربة زائري المسجد النبوي دينيًّا وعلميًّا ومعرفيًّا وفكريًّا وسلوكيًّا، واستثمار التقانة والذكاء الاصطناعي، والتطبيقات الذكية والإعلام الحديث؛ لإيصال رسالة المسجد النبوي الدينية عالميًّا بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة -حفظها الله- وفق أعلى معايير الجودة، وحوكمة الأداء وقياس الأثر.