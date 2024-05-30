شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين المركز الإعلامي لموسم الحج بالمسجد النبوي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشنت رئاسة الشوؤن الدينية بالمسجد النبوي اليوم الخميس، المركز الإعلامي لموسم الحج لعام 1445هـ بحضور رئيس الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ د. عبدالرحمن السديس، والإعلاميين ومراسلي القنوات بالمدينة المنورة.

وأوضح السديس أن إنشاء المركز الإعلامي بوكالة المسجد النبوي، جاء لمواكبة المتغيرات الإعلامية وتجددها، وللتناغم والتنسيق مع المنظومة الإعلامية المتنوعة بقطاعاتها المختلفة، لتغطية رسالة الحرمين الدينية الإعلامية وبثها، وإثراء تجربة الحجاج والمعتمرين والزائرين عبر صناعة محتوى ديني معتدل.

إبراز الأعمال الجليلة

وحث السديس رجال الإعلام على إبراز الأعمال الجليلة التي تقدمها القيادة الرشيدة في خدمة الحرمين الشريفين، ونقل الصورة البناءة والحقيقية للعالم أجمع، وما تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين من تهيئة لجميع الخدمات في سبيل راحة ضيوف الرحمن.