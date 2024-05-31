شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد" يكشف طقس ‎المدينة المنورة حتى فجر السبت والان نبدء بالتفاصيل

الطقس في السعودية

الدمام - شريف احمد - نبّه المركز الوطني للأرصاد من رياح شديدة على محافظة ينبع ومركز الرايس بالمدينة المنورة.وأوضح مركز الأرصاد، أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 3 من فجر غدٍ السبت.وبين أن الحالة تشمل تأثيراتها شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية ورياحًا تصل سرعتها إلى (50-59) كيلومترًا/ساعة، وارتفاعًا في الأمواج.كان توقع مركز الأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الجمعة، أن تبقى درجات الحرارة العظمى مرتفعة على المنطقة الشرقية.وبين أن الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة خاصة الساحلية منها.