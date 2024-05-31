شكرا لقرائتكم خبر عن أكثر من 31,100 كُتيب لإرشاد الحجاج عبر منفذ البطحاء بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية