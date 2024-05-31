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شكرا لقرائتكم خبر عن أكثر من 31,100 كُتيب لإرشاد الحجاج عبر منفذ البطحاء بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، توفير أكثر من 31,100 نسخة متنوعة من الكتيبات التوعوية والإرشادية لحجاج بيت الله الحرام القادمين عبر منفذ "البطحاء" الحدودي بالشرقية مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.
وتتضمن هذه الكتيبات أكثر من 55 موضوعًا مختلفًا لإرشاد وتعليم الحجاج بأحكام المناسك وتدعم 12 لغة.
وتتضمن أبرز التطبيقات التي تعينهم على أداء فريضتهم وفق المنهج الوسطي الصحيح، منها تطبيق "رُشد" الذي يشتمل على عدة خدمات مثل تحديد القبلة، ومواقيت الصلاة، والمصحف الشريف، والمكتبة الإلكترونية التي تدعم 52 لغة للكتب العلمية والمواد الإرشادية.
وتشارك الجمعيات التعاونية للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في توزيع الورود والهدايا وتقديم الضيافة السعودية للحجاج القادمين عبر المنفذ.
وأعرب الحجاج عن فرحتهم وشكرهم على ما قُدم لهم من خدمات، ومن حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة التي حظوا بها لدى وصولهم عبر منفذ البطحاء الحدودي.
وتتضمن هذه الكتيبات أكثر من 55 موضوعًا مختلفًا لإرشاد وتعليم الحجاج بأحكام المناسك وتدعم 12 لغة.
40 ألف بطاقة تعريفيةكما جهزت 40,000 بطاقة تعريفية تشتمل على باركود لتحميلها على الأجهزة الذكية.
وتتضمن أبرز التطبيقات التي تعينهم على أداء فريضتهم وفق المنهج الوسطي الصحيح، منها تطبيق "رُشد" الذي يشتمل على عدة خدمات مثل تحديد القبلة، ومواقيت الصلاة، والمصحف الشريف، والمكتبة الإلكترونية التي تدعم 52 لغة للكتب العلمية والمواد الإرشادية.
وتشارك الجمعيات التعاونية للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في توزيع الورود والهدايا وتقديم الضيافة السعودية للحجاج القادمين عبر المنفذ.
خدمة حجاج بيت الله الحرامهذا بالإضافة إلى المأكولات الخفيفة والمشروبات الباردة، في إطار الجهود المبذولة لخدمة حجاج بيت الله الحرام في ظل توجيهات القيادة الرشيدة "أيدها الله".
وأعرب الحجاج عن فرحتهم وشكرهم على ما قُدم لهم من خدمات، ومن حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة التي حظوا بها لدى وصولهم عبر منفذ البطحاء الحدودي.