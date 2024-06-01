شكرا لقرائتكم خبر عن أكثر من 10 مليون قطعة مستهلكات طبية لسيارات الإسعاف المشاركة بالحج والان نبدء بالتفاصيل

خدمة طبية طارئة

الدمام - شريف احمد - قامت هيئة الهلال الأحمر السعودي ممثلة بوحدة الإمداد والتجهيز الطبي بحج هذا العام (1445هـ) بعملية تموين وتزويد سيارات الإسعاف المشاركة في الحج عن طريق ( صناديق مستهلكات التموين الطبي )، حيث يتم تجهيز كل سيارة إسعاف بثلاث فئات مختلفة، وتسلم للمسعف الذي بدوه يقوم بتفريغها في سيارة الإسعاف.حيث جهز التموين الطبي أكثر من 10 آلاف صندوق تحتوي على 10 ملايين قطعة من المستهلكات الطبية، بالإضافة إلى وجود رصيد احتياطي يقدر بـ 5 مليون قطعة طبية في نقاط الإمداد، يسهل من خلالها تأمين الميدان بشكل مستمر و بدون انقطاع.ويستطيع نظام صناديق المستهلكات بفئاته الثلاث تقديم الخدمة الطبية الطارئة لـ (20-30) حالة طارئة عادية، و (15-20) حالة حادة وحرجة.بخلاف احتواء كل سيارة إسعاف على مواد أساسية من أجهزة صدمات وأسطوانة أوكسجين وجهاز قراءة العلامات الحيوية، بالإضافة لأجهزة شفط السوائل والألواح الخشبية والجبائر العنقية وتثبيت الأطراف.وقال قائد فرع الدعم د. أحمد بافقيه، إن هذه الوحدة تعتبر الذراع الأساسي الطبي للهيئة في المشاعر المقدسة عطفا على المهام التي تقوم فيها، ومن أبرزها ، تحديد كميات الأدوية واللوازم الطبية المطلوبة للحج والعمل على تأمينها.