شكرا لقرائتكم خبر عن خدمات متكاملة.. مدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار تواصل استقبال الحجاج والان نبدء بالتفاصيل

خدمات السعودية لضيوف الرحمن

الدمام - شريف احمد - واصلت مدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار استقبال ضيوف الرحمن وسط منظومة متكاملة من الخدمات.وتقدمها مختلف الجهات الحكومية العاملة بالمدينة، بإشراف مباشر من صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك المشرف العام على أعمال الحج بالمنطقة.ويتوافد الحجاج للمنفذ من الأردن وفلسطين، مشيدين بالتسهيلات والخدمات التي قدمت لهم في منفذ حالة عمار.كما عبروا عن شكرهم لحكومة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد -حفظهما الله- على الرعاية التي يحظى بها ضيوف الرحمن.ورعايتهم كذلك للخدمات التي تقدمها الجهات المعنية ذات العلاقة بشؤون ضيوف الرحمن.وتعمل جميع مرافق الخدمات لمدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار على مدار الساعة، لخدمة حجاج بيت الله الحرام منذ لحظة وصولهم وحتى مغادرتهم المنفذ باتجاه المشاعر المقدسة.