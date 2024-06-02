شكرا لقرائتكم خبر عن ”الشؤون الإسلامية“ تستقبل حجاج قطر في سلوى.. وتواصل جهودها في البطحاء والان نبدء بالتفاصيل



وكلّف فرع الوزارة بالمنطقة الشرقية عددًا من الدعاة لتقديم التوعية والإرشاد للحجاج، والإجابة عن استفساراتهم حول مناسك الحج، بالإضافة إلى تنظيم محاضرات ودروس علمية في مساجد وجوامع سلوى. استقبال الحجاج في منفذ سلوى وخصصت الوزارة ركنًا متكاملاً لاستقبال الحجاج في المنفذ، مزودًا بجميع الإمكانات اللازمة، بما في ذلك المطبوعات الإرشادية التي تشرح مناسك الحج، وتصحيح العقيدة، والأدعية والأذكار بالإضافة إلى الهدايا التذكارية.

كما أتاحت الدعم والمعلومات حول تطبيق ”رشد“، الذي يقدم خدمات متنوعة مثل القرآن الكريم، والمكتبة الإلكترونية، ومواقيت الصلاة، وتحديد اتجاه القبلة.

استقبال الحجاج القادمين عبر منفذ البطحاء وفي سياق متصل، تواصل الوزارة جهودها في استقبال الحجاج القادمين عبر منفذ البطحاء من دولة الإمارات العربية المتحدة، إذ وزع أكثر من 31 ألف كتيب توعوي وإرشادي بأكثر من 55 موضوعًا، وتوفير 40 ألف بطاقة تعريفية تحتوي على باركود لتحميل التطبيقات التي تعين الحجاج على أداء فريضتهم، ومن أبرزها تطبيق ”رشد“.

وتشارك الجمعيات التعاونية للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في استقبال الحجاج، بتوزيع الورود والهدايا وتقديم الضيافة

وأعرب الحجاج عن شكرهم وتقديرهم لهذه الجهود الكبيرة والخدمات المميزة التي تقدمها المملكة لضيوف الرحمن. الدمام - شريف احمد - استكملت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد استعداداتها لاستقبال حجاج بيت الله الحرام القادمين من دولة قطر الشقيقة عبر منفذ سلوى.وكلّف فرع الوزارة بالمنطقة الشرقية عددًا من الدعاة لتقديم التوعية والإرشاد للحجاج، والإجابة عن استفساراتهم حول مناسك الحج، بالإضافة إلى تنظيم محاضرات ودروس علمية في مساجد وجوامع سلوى.وخصصت الوزارة ركنًا متكاملاً لاستقبال الحجاج في المنفذ، مزودًا بجميع الإمكانات اللازمة، بما في ذلك المطبوعات الإرشادية التي تشرح مناسك الحج، وتصحيح العقيدة، والأدعية والأذكار بالإضافة إلى الهدايا التذكارية.كما أتاحت الدعم والمعلومات حول تطبيق ”رشد“، الذي يقدم خدمات متنوعة مثل القرآن الكريم، والمكتبة الإلكترونية، ومواقيت الصلاة، وتحديد اتجاه القبلة.وفي سياق متصل، تواصل الوزارة جهودها في استقبال الحجاج القادمين عبر منفذ البطحاء من دولة الإمارات العربية المتحدة، إذ وزع أكثر من 31 ألف كتيب توعوي وإرشادي بأكثر من 55 موضوعًا، وتوفير 40 ألف بطاقة تعريفية تحتوي على باركود لتحميل التطبيقات التي تعين الحجاج على أداء فريضتهم، ومن أبرزها تطبيق ”رشد“.وتشارك الجمعيات التعاونية للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في استقبال الحجاج، بتوزيع الورود والهدايا وتقديم الضيافة السعودية وأعرب الحجاج عن شكرهم وتقديرهم لهذه الجهود الكبيرة والخدمات المميزة التي تقدمها المملكة لضيوف الرحمن.