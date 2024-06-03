شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري لـ "اليوم": الحجاج مرضى السكري مطالبون بتجنب 6 أخطاء في الحج والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعا استشاري طب الأطفال والغدد الصماء والسكري بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة البروفيسور عبدالمعين عيد الأغا، ضيوف الرحمن من الحجاج المصابين بداء السكري والذين سيؤدون فريضة الحج في هذا العام 1445هـ، بتجنب 6 أخطاء شائعة أولها التعرض للإجهاد النفسي، إذ إن المطلوب من الحاج السكري أن يكون بعيدًا عن الإجهاد النفسي والمتاعب التي ترهقه كثيرًا وقد تجعل وضع السكر لديه غير مستقرًا ، فالسكينة والاستقرار النفسي من أهم الأمور التي يجب أن يتقيد بها الحاج.

وأوضح لـ"اليوم" أن ثاني هذه الأخطاء عدم الاهتمام بتناول الماء والسوائل بشكل معتدل ومطلوب للمحافظة على ترطيب الجسم نتيجة الانشغال الروحاني وخصوصًا أن حج هذا العام يتزامن مع دخول الصيف، وهنا يجب أن يحرص مريض السكري على تناول الماء والعصائر الطازجة المسموحة له ويبتعد عن المشروبات الغازية وغيرها السكرية المعلبة بجانب الحد من تناول مشروبات الكافيين كالشاي والقهوة.





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البروفيسور عبدالمعين عيد الأغا



وواصل أن ثالث هذه الأخطاء عدم حرص بعض مرضى السكري على تقسيم الوجبات والاكتفاء بالوجبات الرئيسية، وهذا ربما يعيقهم وقد يعرضهم لا قدر الله لانخفاض نسبة سكر الدم، فيجب عليهم مراعاة هذا الجانب واتباع النصائح الصحية في جانب الوجبات الرئيسية والخفيفة.

وأضاف البروفيسور الأغا أن عدم أخذ الأدوية في مواعيدها هو الخطأ الرابع الذي قد يقع فيه بعض السكريين نتيجة الانشغال في التنقلات داخل المشاعر، فيجب على مرضى النمط الأول الاهتمام بأخذ الأنسولين، كما تم وصف ذلك من الطبيب المعالج، وأيضًا مرضى النمط الثاني فعليهم استخدام الأدوية دون تجاهل.





النوم وأماكن الظل



أما خامس الأخطاء الشائعة فقال: "هي عدم إعطاء جانب النوم الصحي الاهتمام المطلوب، فقلة النوم قد تجعل الحاج متقلب المزاج ويشعر بالتعب الشديد والخمول فترات النهار ، فالأولى الحصول على 8 ساعات متواصلة من الليل وإلى صلاة الفجر".

ولفت البروفيسور الأغا إلى أن الخطأ السادس والأخير هو عدم اهتمام بعض مرضى السكري بالتواجد في أماكن الظل وتجاهل استخدام الشمسية في تحركاتهم نهارًا لتفادي التعرض لأشعة الشمس المباشرة ، وهذا ما يجعلهم قد يتعرضون للمتاعب أكثر نتيجة الحرارة وأشعة الشمس.



حماية القدمين



ونصح البروفيسور الأغا فئة السكريين بعدم السير حافي القدمين داخل المخيم أو على الأسطح الساخنة في بعض المواقع داخل المشاعر المقدسة، وهذا قد يؤثر على القدمين ويتسبب في بعض الجروح، فمعروف أن مرض السكري يتسبب في تأخر التئام الجروح، وقد تسوء حالة الجروح والخدوش الصغيرة بسرعة، لذا يجب استخدام الأحذية المناسبة وارتداء الجوارب القطنية.

وختم الأغا قائلًا: "يؤدي عدم انضباط السكر في الدم إلى حدوث العديد من المشاكل الصحية، لذا يجب الحرص على تجنب العوامل التي تؤدي إلى عدم انضباط السكر في الدم، مع الكشف والمتابعة ومتابعة قياس معدل سكر الدم باستمرار للمحافظة على الوضع الصحي، حتى يتمكن مريض السكري من أداء فريضة الحج بكل يسر وسهولة وبعيداً عن أي متاعب جسدية ونفسية".