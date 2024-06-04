شكرا لقرائتكم خبر عن حزمة فعاليات للاحتفاء بيوم البيئة العالمي بجدة والان نبدء بالتفاصيل





أخبار متعلقة

المهندس ماجد بن عبدالله الخليف



ندوة علمية

الدمام - شريف احمد - كشف مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس ماجد الخليف عن إنطلاق عدة فعاليات للاحتفال بيوم البيئة العالمي 2024، غدًا الاربعاء، 5 يونيو، وذلك تحت شعار “أرضنا مستقبلنا”.يأتي ذلك بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والأهلية والمنظمات التطوعية بمنطقة مكة المكرمة بهدف تسليط الضوء على أهمية تضافر وتوحيد جهود المجتمع للوصول لمستقبل أكثر استدامة للجميع.قال الخليف إن هناك عدة مبادرات وحملات لغرس وتوزيع الشتلات في عدد من المتنزهات والحدائق العامة والدوائر الحكومية بمنطقة مكة المكرمة، وأيضًا مبادرات لتنظيف الحدائق والمتنزهات والشواطئ، وإقامة العديد من المحاضرات والحملات التوعوية والتوجيهية مع الجهات التعليمية.ففي محافظة الطائف يحتفي مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بفعالية اليوم العالمي للبيئية في تيرا مول.وهناك فعالية اليوم العالمي للبيئة في العاصمة المقدسة في مكة مول، من 5 يونيو إلى 8 يونيو من الساعة 5م وحتى 9م.وفي محافظة رابغ ستكون الفعالية في رابغ مول، وفي محافظة القنفذة هناك مبادرات لنظافة الشواطئ وزراعة أشجار المانجروف.وفي جدة ستكون هناك عدة فعاليات متزامنه في مطار الملك عبدالعزيز بجدة ، وفي " السلام مول " ستقام بالتعاون مع جامعة الملك عبدالعزيز كما شاركت الوزارة في مبادرة تنظيف شاطئ واجهة روشن البحرية، وفي مبادرة تلوين الممشى " نجدد خطوتك ونلونها".ستشارك الوزارة في ندوة علمية سيتطرق لها المحاضرين عن أهمية البيئة والمحافظة عليها في جامعة الملك عبدالعزيز بجدة، وسيتم التركيز على استعادة الأراضي ومكافحة التصحر وبناء القدرة على التكيف مع الجفاف.فيما أكد مدير إدارة البيئة بفرع منطقة مكة المكرمة المهندس عبدالله الصبحي حرص الفرع مع الجهات ذات العلاقة على مواكبة المناسبات البيئية العالمية والوطنية عبر نشر ثقافة الوعي البيئي في شتى المجالات، وتنفيذ الخطط البيئية؛ للمحافظة على جودة عناصر البيئة ومواردها، والتي تسعى لتحقيق التوزان بين استدامة الموارد الطبيعية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.وأوضح أن إدارة البيئة بفرع مكة المكرمة، وقسم التطوع والمسؤولية الاجتماعية، ومكاتب الوزارة بمحافظات المنطقة، ستنوع محاور الاحتفال هذا العام، مشيراً إلى أنها فعاليات تهدف لمناقشة وتوعية أفراد المجتمع بالأمور الحيوية؛ لتغيير سلوك الأفراد نحو الأفضل وإتاحة الفرص للتفاعل وإحداث إضافة في بيئتنا، وتسعى لرفع مستوى الوعي بأهمية الحفاظ على البيئة ونشر الثقافة البيئية وترسيخ أهداف جودة الحياة وتعزيز المسؤولية المجتمعية للمحافظة على البيئة.