شكرا لقرائتكم خبر عن الإيسيسكو تدعو إلى توظيف التكنولوجيا الحديثة والابتكار لمكافحة التصحر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة "إيسيسكو"، إلى إدماج قدرات الشباب في إيجاد حلول مبتكرة للتحديات التي يواجهها العالم في مجال البيئة، وتوظيف التكنولوجيا الحديثة والابتكار للحد من تداعيات التغيرات المناخية، والاستثمار في البحث العلمي لتطوير إستراتيجيات وممارسات ذكية ومستدامة تعزز قدرة النظم البيئية على الصمود.

وأكد بيان صادر عن المنظمة بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للبيئة أهمية حشد جهود المجتمع الدولي للحفاظ على البيئة والتنوع البيولوجي، والعمل على محاربة التصحر الذي يشكل تهديدًا للأمن الغذائي، مشيرة إلى أن نحو 12 مليون هكتار من الأراضي تتعرض سنويًا للتلف نتيجة لتآكل السواحل وقطع أشجار الغابات والتعدين، ما يستوجب مكافحة التصحر عبر إيجاد نماذج زراعية بديلة ومستدامة.



وأشارت الإيسيسكو إلى جهودها في هذا الصدد، والرامية إلى ترسيخ ثقافة الزراعة الذكية والمستدامة، ودعم دولها الأعضاء في تطوير مبادرات إعادة التشجير، وتوظيف التقنيات المبتكرة في مجالات حماية البيئة ومكافحة التصحر، وتشجيع الجهود التي تهدف إلى الحفاظ على الموارد الطبيعية وترشيد استهلاكها للإسهام في تحقيق تنمية مستدامة للأجيال القادمة.