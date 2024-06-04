شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان العربي يشيد بجهود المملكة المبذولة في خدمة البيئة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - ثمّن رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي استضافة المملكة العربية السعودية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة، لاحتفالات اليوم العالمي للبيئة لهذا العام، الذي يتوافق مع رؤية المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله-، في خدمة البشرية جمعاء، لاسيما فيما يتعلق بخدمة البيئة.
وأفاد العسومي في بيان له اليوم، بمناسبة اليوم العالمي للبيئة، الذي يوافق الخامس من شهر يونيو من كل عام، أن المملكة أطلقت أكبر مبادرة تهدف لصنع الفارق العالمي في حفظ الطبيعة والإنسان والحيوان، ومواجهة تحديات التغير المناخي، وهي مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، ومبادرة السعودية الخضراء، اللتان يمكنهما الإسهام في تحقيق جزء كبير من الأهداف البيئية العالمية.
وطالب الدول والمنظمات والآليات الأممية بتعزيز الجهود الرامية نحو استعادة النظام البيئي توازنه مرة أخرى.
وأفاد العسومي في بيان له اليوم، بمناسبة اليوم العالمي للبيئة، الذي يوافق الخامس من شهر يونيو من كل عام، أن المملكة أطلقت أكبر مبادرة تهدف لصنع الفارق العالمي في حفظ الطبيعة والإنسان والحيوان، ومواجهة تحديات التغير المناخي، وهي مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، ومبادرة السعودية الخضراء، اللتان يمكنهما الإسهام في تحقيق جزء كبير من الأهداف البيئية العالمية.
النظام البيئيودعا رئيس البرلمان العربي إلى مواصلة العمل للحفاظ على البيئة من خلال تسخير مُقدرات وخبرات المنظمات الدولية والمحلية في العالم للتوعية بأهمية البيئة والتحديات التي تواجهها في الوقت الراهن، والتي تُشَكّل خطرًا جسيمًا على الإنسان.
وطالب الدول والمنظمات والآليات الأممية بتعزيز الجهود الرامية نحو استعادة النظام البيئي توازنه مرة أخرى.