شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان العربي يشيد بجهود المملكة المبذولة في خدمة البيئة والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.