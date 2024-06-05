شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري لـ"اليوم": البدء بالأسئلة السهلة في الاختبارات يمنع التوتر ويوفر الوقت والان نبدء بالتفاصيل

الدكتور محمد اعجاز براشا

أساليب تجنب التوتر بالاختبارات

الدمام - شريف احمد - نصح استشاري الطب النفسي الدكتور محمد اعجاز براشا، الطلاب والطالبات بتجنب التوتر عند مشاهدة الأسئلة الصعبة، مبينًا أن أفضل طريقة لمواجهة مشكلة توتر الاختبارات هو البدء بالأسئلة السهلة التي يستطيع فيها الطلبة الإجابة عليها بسرعة وفي ذلك عدم إهدار للوقت وضمان الانتهاء من الإجابات المقدور عليها.وقال لـ"اليوم": "إن بعض الطلبة عدم يستلمون ورقة الأسئلة يتوترون بسرعة ويزداد القلق لديهم بمجرد رؤية السؤال الصعب، فقد يسعى جاهدًا للرد على ذلك السؤال الصعب، وربما يهدر الكثير من الوقت وقد تكون إجابته في النهاية خاطئة، فهنا أهدر وقته وأضاع جهده وراء سؤال واحد".وأكمل: "بعض الطلبة ينتهجون طريقة صحيحة في الإجابة على ورقة الأسئلة تتضمن أولاً قراءة السؤال الأول وفي حال تعذر عليهم الإجابة ينتقلون للسؤال التالي وهكذا، إلى أن يجدون بأنهم استطاعوا الرد على بعض الأسئلة وضمنوا درجاتها، وعادوا مجددًا للاسئلة الصعبة واجابوا عليها بما يستطيعون وفي ذلك ضمان لعدم فوات الوقت المحدد للاختبار".ونصح د. براشا الطلاب والطالبات لتجنب توتر الاختبارات بتدريب النفس على الاسترخاء والهدوء والاستعانة بالله والتوكل عليه عند استلام ورقة الاختبار، وتجنب التوتر عند رؤية السؤال الصعب، فذلك قد يجعل الطالب في حالة قلق مستمر لكون تفكيره قد تشتت بسبب سؤال صعب، فالأولى الحرص على هدوء الأعصاب والتصرف بالطريقة الإيجابية الصحيحة.ودعا استشاري الطب النفسي في ختام حديثه الطلاب والطالبات بالحرص على التغذية الصحية والنوم الصحي مبكرًا الذي يصل إلى 8 ساعات متواصلة والاستيقاظ فجرًا وبعد تأدية الصلاة يجب تناول الفطور ومراجعة سريعة للمنهج ، والحد من تناول مشروبات الكافيين كالقهوة والشاي ويفضل تناول العصائر الطازجة ، والحد من استخدام الأجهزة الإلكترونية لكونها تهدر الكثير من الوقت.