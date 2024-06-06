شكرا لقرائتكم خبر عن إنقاذ حاج إيراني سبعيني من جلطة قلبية حادة خلال 30 دقيقة بمكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تمكن فريق طبي متخصص في مركز صحة القلب بمدينة الملك عبد الله الطبية عضو تجمع مكة المكرمة الصحي، من إنقاذ حياة حاج إيراني يبلغ من العمر 72 عامًا بعد تعرضه لجلطة قلبية حادة في مقر بعثته.

وأشار تجمع مكة المكرمة الصحي إلى أن المريض شعر بآلام شديدة في الصدر، صاحبه إعياء قام مسؤولي البعثة الإيرانية بنقله إلى مستشفى النور التخصصي. إنقاذ الحجاج من الجلطات وتشخصت حالته بجلطة قلبية حادة حيث قام الفريق الطبي على الفور، بالتواصل مع الخط الساخن للجلطات القلبية مع المدينة الطبية لطلب قبول حالة إنقاذ حياة عاجلة.

وفي غضون 25 دقيقة، وصل المريض إلى طوارئ مدينة الملك عبدالله الطبية، حيث استقبل من قبل فريق قلب الطوارئ وتفعيل بروتوكول علاج الجلطات القلبية.

ونقل بسرعة إلى غرفة عمليات القسطرة، إذ نجح الفريق الطبي في وضع دعامات في الشريان الأيسر للقلب في غضون 30 دقيقة. نجاح العملية وتكللت العملية بالنجاح لينقل الحاج إلى عناية القلب لمتابعة الفحوصات والإجراءات اللازمة حتى تماثل للشفاء، وخرج وهو بتمام الصحة والعافية وعاد إلى مقر بعثته لإتمام نسكه وحجه.

يذكر أن مركز القلب في مدينة الملك عبد الله الطبية يجري العديد من هذه الحالات التخصصية والنادرة على مدار السنة، مما يعكس مستوى الرعاية الطبية المتقدمة التي تقدمها المدينة لضيوف الرحمن.