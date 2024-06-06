شكرا لقرائتكم خبر عن موجة حارة وضباب.. "الأرصاد" يحذر من طقس مكة والمدينة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلق المركز الوطني للأرصاد إنذارً أصفر على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، محذرًا من طقسهما.

وبين المركز أن المدينة المنورة تمر بموجة حارة فيما تخيم شبورة مائية على مكة المكرمة. طقس مكة المكرمة تخيم شبوره مائية (ضباب خفيف) على أجزاء من منطقة مكة المكرمة تشمل: بحرة، جدة، رابغ، القنفذة والليث.

ويصاحبها تدن في مدى الرؤية الأفقية (3-5) كم، وتستمر حتى الساعة الـ8 من صباح غد الجمعة. طقس المدينة المنورة تمر منطقة المدينة المنورة بموجة حارة، تشمل العلا والعيص والمدينة المنورة وبدر وينبع النخل.

وتستمر تلك الحالة حتى الساعة الـ5 من مساء غد الجمعة.