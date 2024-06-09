شكرا لقرائتكم خبر عن بأكثر من 96 مرحلًا.. "الترحيل الطبي" يكمل جاهزيته لخدمة حجاج بيت الله الحرام والان نبدء بالتفاصيل

تطوير وجاهزية

تقديم الخدمة الإسعافية

الدمام - شريف احمد - أكملت فرق الترحيل الطبي بهيئة الهلال الأحمر السعودي لحج عام 1445هـ ، جاهزيتها بأكثر من 96 مُرحلًا لخدمة ضيوف الرحمن في موسم حج هذا العام.حيث تعد فرق الترحيل الانطلاقة الأولى للخدمة الإسعافية التي تقدمها الهيئة ممثلة في فرقها الأرضية والجوية لخدمة حجاج بيت الله الحرام.وأكد المتحدث الرسمي بهيئة الهلال الأحمر لموسم الحج، الدكتور يوسف الصفيان، أن الهيئة قامت بتوزيع منسقين من منسوبي الهيئة مع الجهات ذات العلاقة (الدفاع المدني - الأمن العام - ومركز العمليات الأمنية الموحدة 911) لتسهيل مهام الفرق الإسعافية مع القطاعات الأخرى والتكامل في سبيل سرعة الوصول للحالة الإسعافية.بالإضافة إلى التنسيق في إجراءات نقل المرضى، للمساهمة في توفير الوقت والجهد بنقل المصابين إلى أقرب منشأة صحية متخصصة لتقديم الرعاية لضيوف الرحمن.وبين أن الهيئة طورت الجانب التقني في مركز الترحيل الطبي لتحقيق أعلى نسبة لسرعة الاستجابة، حيث يعملون في 3 فترات على مدى الـ 24 ساعة يومياً.وأوضح الدكتور الصفيان، أن البلاغ يمر بعدة مراحل منها استقبال البلاغ، وأخذ بيانات المتصل و موقع الحالة الإسعافية بدقة عالية، وتحديد الموارد اللازمة للاستجابة، وتقديم تعليمات ما قبل الوصول للمستجيب الأول، وذلك للوصول إلى المصاب عبر أسرع الطرق الممكنة لتقديم الخدمة الإسعافية الطارئة لحجاج بيت الله الحرام.وتم تخصيص موظفين لمتابعة البلاغ للتنسيق بين الفرق الإسعافية وطالبي الخدمة والمنشأة الصحية، لتسهيل استقبال المرضى وتفعيل المسارات التخصصية من قبل التحكم الطبي للعديد من الحالات.بالإضافة إلى تخصيص متطوعين يتحدثون لغات مختلفة لاستقبال البلاغات عبر 997 والتطبيقات الإلكترونية، من المؤهلين علمياً وعملياً، وتقديم التعليمات ما قبل وصول الفرق الإسعافية وفق البروتوكول المعتمد.