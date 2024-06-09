ورشة لإثراء المحتوى الرقمي لتاريخ شرق المملكة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تنظم دارة الملك عبدالعزيز بالتعاون مع جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل اليوم، التطبيق العملي لورشة عمل «إثراء المحتوى الرقمي لتاريخ شرق المملكة والخليج العربي في ويكيبيديا»، الذي يمثل القسم الثاني من الورشة تفعيلا لمذكرة التعاون الموقعة بين الجانبين؛ وذلك بهدف تعزيز الوجود الرقمي للمحتوى التاريخي للمملكة والخليج العربي على منصة ويكيبيديا -إحدى أكبر الموسوعات الرقمية في العالم- بمشاركة نخبة من الأكاديميين والمتخصصين في مجال التاريخ والرقمنة. وسيشارك بالورشة وحدة شرق المملكة والخليج العربي بالجامعة، والمركز السعودي للمحتوى الرقمي (رقمن)، حيث ستركز على كيفية تحرير وإنشاء المقالات في ويكيبيديا، مع التأكيد على استخدام المصادر الموثوقة والدقيقة، إضافةً لتقديم تدريبات عملية حول توثيق الأحداث التاريخية والشخصيات البارزة والمواقع الأثرية في المملكة والخليج العربي.

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