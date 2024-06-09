خدمات متميزة للحجيج



تقدم جمعية الكشافة العربية السعودية بالمدينة المنورة خدمات متميزة وجليلة لحجاج بيت الله الحرام حيث يقوم الكشافين بالمنطقة المركزية وبساحات المسجد النبوي الشريف بمساعدة الحجاج من كبار السن والعاجزين وايصالهم من والى المسجد النبوي عبر عربات متحركة، كذلك إرشاد الحجاج التائهين إلى مقار سكنهم وتقديم مساندة لهم في المراكز الصحية التي تحيط بالمسجد النبوي في صور إنسانية وخدمات شرفية تعكس الصورة المميزة للخدمات التي تقدمها الدولة. كذلك تهافت الكثير من أبناء دوت الخليج من الكشافين حرصا على المشاركة وتقديم الخدمة.

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