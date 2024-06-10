شكرا لقرائتكم خبر عن استعداد وجاهزية اسواق النفع العام ومسالخ جدة لموسم الحج وعيد الأضحى والان نبدء بالتفاصيل





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الدمام - شريف احمد - كثفت الفرق الميدانية المختصة التابعة لوزارة البيئة والمياه والزراعة، جولاتها الرقابية في المسالخ ونقاط الذبح في محافظة جدة، بهدف ضمان تقديم خدمات بطرق صحية وآمنة للمستفيدين.وتفقد مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة جدة، المهندس احمد بن محمد الحارثي، الأعمال في أسواق النفع العام والمسالخ بالمحافظة ووضع الترتيبات والتجهيزات لقدوم عيد الأضحى المبارك، وأكد على جاهزيتها وفق أفضل المعايير الصحية واستعدادها لذلك.مسالخ معتمدةولفت "الحارثي " إلى أن المسالخ المعتمدة في جدة: (مسلخ جدة شرق الخط السريع، ومسلخ سوق الأنعام المركزي جنوب المحافظة بمنطقة الخمرة)، وهي مسالخ ثابتة لاستقبال الأضاحي خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وستعمل بشكل منتظم من بعد صلاة الفجر حتى 8 مساءً.كما سيسمح للمطابخ المرخّصة بالذبح خلال أيام العيد فقط، وفق الاشتراطات المحدّدة، وبعد الحصول على التصريحات اللازمة؛ بهدف التيسير على أصحاب الأضاحي وتخفيف التزاحم على المسالخ النظامية.وأشار إلى أن الوزارة أتاحت خدمة إلكترونية لحجز موعدٍ مسبق لذبح الأضاحي في مسالخ الوزارة المرخّصة والمجهّزة تقنيًّا؛ لتسهيل وتنظيم مواعيد الذبح؛ حيث تتيح للمستفيدين اختيار المسلخ المطلوب، وحجز الوقت المحدد لذبح الأضحية، من خلال بوابة "نما" الإلكترونية عبر زيارة الرابط التالي.تسهيل إجراءات الذبحوأوضح أن الوزارة اتخذت كل الإجراءات بالتعاون مع جميع الجهات ذات العلاقة لتلبية احتياجات مرتادي المسلخ خلال عيد الأضحى المبارك، والذي تمثل في رفع جاهزية القصابين، وعبر حملة أضحيتي، حيث تتواجد الفرق المختصة في الأماكن العامة وحراج الأغنام.وأكد أن هناك خطط تنظيمية لتشغيل المسالخ قصيرة وبعيدة المدى، عبر خطة عمل وتوزيع العمالة والجزارين وتنظيم ورديات العمل، موضحًا أنه سيكون هناك تكثيف للرقابة ومراقبة لطريقة التخلص من المخلفات والمعدات والآليات المستخدمة.ودعت الوزارة المواطنين والمقيمين إلى ضرورة التبليغ الفوري في حال ملاحظة وجود مخالفات، ويمكن التواصل عبر الرقم الموحد (939) للتعامل معها وفق الأنظمة واللوائح المتبعة.