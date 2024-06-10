شكرا لقرائتكم خبر عن "التوعية الإسلامية" تستقبل أكثر من 113 ألف مكالمة حتى 4 ذي الحجة والان نبدء بالتفاصيل

اختيارهم بدقة وعناية

جهود دعوية

الدمام - شريف احمد - استقبلت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة أكثر 113 ألف مكالمة عبر الهاتف المجاني منذ بداية موسم الحج حتى اليوم الرابع من ذي الحجة لعام 1445هـ.وذلك للرد على استفسارات وأسئلة ضيوف الرحمن الذين قدموا لأداء مناسك الحج, ويأتي ذلك في إطار الجهود المتواصلة التي تقدمها الوزارة والمنبثقة من رسالة المملكة السامية في نشر الوسطية والاعتدال وتوجيه ضيوف الرحمن وفق المنهج الصحيح الذي جاء به الكتاب والسنة المطهرة تحقيقًا لتطلعات ورؤى القيادة الرشيدة.ويشارك في إجابة أسئلة المتصلين من خلال الهاتف المجاني (8002451000) نخبة من دعاة الوزارة حيث تم اختيارهم بدقة وعناية وهم من أهل العلم و الدراية التامة بمناسك الحج والعمرة وفق الكتاب والسنة دون تشدد ولا تكلف مع توفر مترجمين بلغات عالمية، حيث يستقبل الهاتف المجاني المكالمات على مدار الساعة.وتتعلق أسئلة المتصلين بمناسك الحج وأحكام عشر ذي الحجة والهدي والأضاحي وغيرها من العبادات والمعاملات, وحيث قدم الدعاة والمترجمون أكثر من (2400) ساعة عمل من بدء موسم الحج وحتى الآن, إلى جانب تشغيل خدمة الفتوى الإلكترونية من خلال أجهزة الأيباد المنتشرة في مصليات الفنادق الواقعة بالقرب من المسجد الحرام.يذكر أن هذه الجهود الدعوية التي تقدمها الوزارة بتوجيهات ومتابعة معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ تهدف إلى تعليم ضيوف الرحمن كيفية أداء مناسكهم على هدي القرآن والسنة.وكذلك الحثّ على السكينة وأنها مطلب من مطالب إتمام النسك وتأصيل العقيدة الصحيحة، وإبراز محاسن الإسلام ويسره في العبادات والمعاملات والسلوك، والحثّ على تحقيق معاني الأخوة الإسلامية وفق منهج الوسطية والاعتدال؛ تحقيقاً لرسالة المملكة السامية.