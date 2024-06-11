شكرا لقرائتكم خبر عن جولات رقابية على أسواق النفع العام بالعاصمة المقدسة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفّذ مدير مكتب وزارة البيئة والمياه الزراعة بالعاصمة المقدسة المهندس احمد القرني، زيارات ميدانية وجولات رقابية على أسواق النفع العام بالتنسيق مع عدد من الجهات ذات العلاقة، بهدف التأكد من التزام أسواق النفع العام بالاشتراطات الصحية والفنية، بما يضمن جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.

وأكد "المهندس القرني" أن هذه الجولات والزيارات تأتي للتأكد من التزام جميع المنشآت والعاملين داخل هذه الأسواق بالاشتراطات الصحية والفنية لضمان سلامة المنتجات وتداولها، وكذلك جودة الخدمة المقدمة، ومأمونية المصدر، ومتابعة وفرة المنتجات المعروضة في الأسواق، وتطبيق المخالفات بحق المخالفين وفق الأنظمة والتعليمات، والتي تأتي استعداداً لجاهزيتها خلال عيد الأضحى المبارك ووقف على الاستعدادات المبكرة لموسم الاضاحي، واطلع على الخطط التنظيمية التشغيلية والرقابية والصحية في أسواق النفع العام.

مشدداً على أهمية متابعة الجولات الميدانية الرقابية للفرق المختصة في مختلف الأسواق، والتأكد من خلو الماشية من كافة الأمراض المعدية.