شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يستقبل ولي عهد الكويت لدى وصوله جدة والان نبدء بالتفاصيل



وتأتي زيارة ولي العهد الكويتي، للمرة الأولى منذ تعيينه وليا للعهد لتؤكد متانة وامتداد هذه المسيرة الطويلة من العلاقات الثنائية وتفردها والسمات المشتركة بين البلدين.

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الدمام - شريف احمد - استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، لدى وصوله إلى جدة.وتأتي زيارة ولي العهد الكويتي، للمرة الأولى منذ تعيينه وليا للعهد لتؤكد متانة وامتداد هذه المسيرة الطويلة من العلاقات الثنائية وتفردها والسمات المشتركة بين البلدين.