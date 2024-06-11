بالصور .. ولي العهد يستقبل ولي عهد الكويت لدى وصوله جدة

صحيفة الخليج 365 _واس : وصل جدة اليوم، سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح ولي العهد في دولة الكويت.

وكان في استقباله لدى وصوله مطار الملك عبدالعزيز الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.