شكرا لقرائتكم خبر عن عمرها 130 عامًا.. الحاجة الأكبر سنًا تبدأ رحلتها بالدعاء للسعودية والان نبدء بالتفاصيل

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام