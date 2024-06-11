شكرا لقرائتكم خبر عن عمرها 130 عامًا.. الحاجة الأكبر سنًا تبدأ رحلتها بالدعاء للسعودية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - لم يمنعها عمرها من رغبتها في أداء فريضة الحج، تتنقل على مقعد متحرك وتملأ عيونها مشاعر الإيمان والسكينة، إنها الجزائرية "سارهودا ستيتي" الحاجة الأكبر سنًا التي وصلت إلى المملكة.
صاحبة الـ 130 عامًا ظهرت على وجهها مظاهر السعادة رغم إرهاق السفر، واحتفت الخطوط السعودية بوصول الحاجة الجزائرية عبر إحدى رحلاتها.
وضمن فيديو نشرته الخطوط السعودية عبر حسابها بمنصة "إكس" اليوم الثلاثاء، قالت "ستيتي" عقب وصولها: "الله يحمي السعودية بلادها ويحمي أولادها".
ويتمثّل عمل اللجنة في الجانب التوعوي في نشر المواد التوعوية المقروءة والمرئية والمسموعة بأكثر من 15 لغة، مستخدمة أحدث التقنيات التي وفرتها الرئاسة العامة عبر جهاز لاسلكي (مبرور)، الذي يحمل مواد توعوية متعلقة بصفة الحج والعمرة والزيارة، وذلك عن طريق بث (WiFi) ليسهل على الحاج الوصول إلى المحتوى التوعوي.
صاحبة الـ 130 عامًا ظهرت على وجهها مظاهر السعادة رغم إرهاق السفر، واحتفت الخطوط السعودية بوصول الحاجة الجزائرية عبر إحدى رحلاتها.
وضمن فيديو نشرته الخطوط السعودية عبر حسابها بمنصة "إكس" اليوم الثلاثاء، قالت "ستيتي" عقب وصولها: "الله يحمي السعودية بلادها ويحمي أولادها".
استقبال ضيوف الرحمنوتواصل المملكة استقبال ضيوف الرحمن، ومن هذه الجهود مواصلة لجنة الحج بفرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة الشرقية، استقبال وتوزيع المحتوى التوعوي على ضيوف الرحمن في منفذ البطحاء، ومنفذ الربع الخالي، ومنفذ سلوى، وجسر الملك فهد الحدودي.
ويتمثّل عمل اللجنة في الجانب التوعوي في نشر المواد التوعوية المقروءة والمرئية والمسموعة بأكثر من 15 لغة، مستخدمة أحدث التقنيات التي وفرتها الرئاسة العامة عبر جهاز لاسلكي (مبرور)، الذي يحمل مواد توعوية متعلقة بصفة الحج والعمرة والزيارة، وذلك عن طريق بث (WiFi) ليسهل على الحاج الوصول إلى المحتوى التوعوي.