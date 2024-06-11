ضياء عسير تحجج 24 كفيفا ضمن مبادرة نُسك

تكفلت جمعية ضياء للإعاقة البصرية بمنطقة عسير بنفقات الحج لـ 24 كفيفٍ وكفيفة لدى الجمعية، ضمن برنامج (نُسك).

وأوضح المدير التنفيذي للجمعية المهندس عبدالله الوادعي: أن التكلفة الإجمالية لتحجيجهم تجاوزت 308 آلاف ريال بدعم من منصة تبرع؛ مضيفًا أن الجمعية تحرص على المساهمة في دفع تكاليف الحج لمستفيدي الجمعية ضمن اشتراطات معينة أهمها أن تكون حجة الإسلام وأن يكون المستفيد مسجل لدى الجمعية وأن يكون المستفيد سعودي الجنسي وألا يقل عمر المستفيد عن 25 سنة.

وأشار الوادعي إلى أن الجمعية نفذت دورة تثقيفية للحجاج المقبولين؛ تهدف إلى تثقيفهم بكيفية أداء المناسك بطريقة صحيحة، والتنسيق معهم من أجل ترتيب رحلة المغادرة من المنطقة الجنوبية وصولًا لمكة المكرمة.