شكرا لقرائتكم خبر عن في ظل ارتفاع الحرارة.. "الأرصاد" يوجه نصائح مهمة لحج آمن وصحي والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - وجه المركز الوطني للأرصاد نصائح وإرشادات مهمة للحجاج، لأداء المناسك بشكل صحي وآمن، في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة.وجاءت نصائح الأرصاد كالتالي:- تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خاصة وقت الذروة (12 - 3) مساء.- ابق في مكان إقامتك حال حدوث رياح قوية أو هطول أمطار أو ظواهر جوية حادة.- احرص على معلومات الطقس في أثناء تنقلك لأداء مناسك الحج.- اتبع إرشادات الجهات المختصة عند حدوث الظواهر الجوية.