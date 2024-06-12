شكرا لقرائتكم خبر عن في ظل ارتفاع الحرارة.. "الأرصاد" يوجه نصائح مهمة لحج آمن وصحي والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وجه المركز الوطني للأرصاد نصائح وإرشادات مهمة للحجاج، لأداء المناسك بشكل صحي وآمن، في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة.
وجاءت نصائح الأرصاد كالتالي:
- تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خاصة وقت الذروة (12 - 3) مساء.
- ابق في مكان إقامتك حال حدوث رياح قوية أو هطول أمطار أو ظواهر جوية حادة.
- احرص على معلومات الطقس في أثناء تنقلك لأداء مناسك الحج.
- اتبع إرشادات الجهات المختصة عند حدوث الظواهر الجوية.
وجاءت نصائح الأرصاد كالتالي:
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- ابق في مكان إقامتك حال حدوث رياح قوية أو هطول أمطار أو ظواهر جوية حادة.
- احرص على معلومات الطقس في أثناء تنقلك لأداء مناسك الحج.
- اتبع إرشادات الجهات المختصة عند حدوث الظواهر الجوية.