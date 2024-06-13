شكرا لقرائتكم خبر عن سفير كازاخستان السابق: ألّفت 7 كتب في حب المملكة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعرب السفير الكازاخستاني السابق لدي المملكة بغداد أمريف عن اعتزازه بالفترة التي قضاها في المملكة، مؤكدًا أنها من أفضل فترات حياته، وقال: عشت في المملكة أجمل سنوات عمري تعلمت فيها الكثير، لأن دور المملكة عالمي ولها ثقلها الدولي في الجوانب كافة.
وأوضح أنه ألّف 7 كتب عن المملكة العربية السعودية تتحدث عن نهضة المملكة وتميزها ودورها العالمي.
وأضاف: عندما ولدت أطلقت علي جدتي اسم "بغداد" حبًا في العالم العربي وحضارته وثقافته التاريخية، وبعد تخرجي من الدراسة، عملت في السلك الدبلوماسي وعُيّنت أول سفير لكازاخستان لدى المملكة العربية السعودية.
وأشار إلى أن المملكة من أولى الدول التي قدمت دعمًا لكازاخستان، إذ أسهمت في بناء عدد كبير من المباني الحكومية، كما دعمت إسهام الصناديق العربية في النمو الاقتصادي لكازاخستان طيلة الثلاثين سنة الماضية، وهناك تعاون اقتصادي في عدد من المجالات بين كازاخستان والمملكة، خاصة في مجال الطاقة والتعدين والزراعة.
وأشاد ببرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والخدمات التي يقدمها البرنامج، مقدمًا شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- ولوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المنفذة للبرنامج.
وأوضح أنه ألّف 7 كتب عن المملكة العربية السعودية تتحدث عن نهضة المملكة وتميزها ودورها العالمي.
وأضاف: عندما ولدت أطلقت علي جدتي اسم "بغداد" حبًا في العالم العربي وحضارته وثقافته التاريخية، وبعد تخرجي من الدراسة، عملت في السلك الدبلوماسي وعُيّنت أول سفير لكازاخستان لدى المملكة العربية السعودية.
التعاون بين المملكة وكازاخستانوقال أمريف الذي يؤدي فريضة الحج هذا العام ضمن ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية: عملت في السلك الدبلوماسي سفيرًا لبلادي في المملكة العربية السعودية ودول الخليج وعدد من الدول العربية.
وأشار إلى أن المملكة من أولى الدول التي قدمت دعمًا لكازاخستان، إذ أسهمت في بناء عدد كبير من المباني الحكومية، كما دعمت إسهام الصناديق العربية في النمو الاقتصادي لكازاخستان طيلة الثلاثين سنة الماضية، وهناك تعاون اقتصادي في عدد من المجالات بين كازاخستان والمملكة، خاصة في مجال الطاقة والتعدين والزراعة.
وأشاد ببرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والخدمات التي يقدمها البرنامج، مقدمًا شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- ولوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المنفذة للبرنامج.