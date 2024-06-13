شكرا لقرائتكم خبر عن بأفضل الخدمات.. أفواج حجاج "صندوق الشهداء" يتجهون إلى المشاعر المقدسة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - في مشهد إيماني وموكب واحد يتجه صوب مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، تنطلق غدا الجمعة، أفواج حملة صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين إلى البقاع الطاهرة.

وأوضح أمين عام صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين طلال بن عثمان المعمر، أن حملة حج هذا العام تشكل واحدة من أبرز مبادرات التقدير والتكريم المستمر التي يقدمها الصندوق للشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين من أبناء هذا الوطن. رعاية كريمة من القيادة الحكيمة وبين أنها تأتي بدعم واهتمام ورعاية كريمة من القيادة الحكيمة -أيدها الله-.

وأكد مدير الإدارة العامة للمستفيدين بالصندوق الدكتور أحمد أبو عباة، أن الصندوق يولي ذوي الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين أهمية قصوى، ويحرص على تقديم أفضل الخدمات والبرامج النوعية لهم.

وأشار إلى أن حملة حج هذا العام تتضمن مجموعة من الخدمات والبرامج المميزة، التي تُسهم في منح المستفيدين تجربة روحانية فريدة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة. التمكين لأسر الشهداء وتأتي الخدمات والبرامج التي يقدمها الصندوق ضمن أعمال الرعاية والتمكين لأسر الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين، ومن يعولونهم شرعا.

كما تتميز بأنها لا تتوقف عند حملة الحج وحسب، بل تتجاوز ذلك إلى خدمات إنسانية يذهب أجرها للشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين.

وقدم الصندوق ضمن خدمات حج العام الماضي أكثر من 700 ألف عبوة مياه، و50 ألف وجبة لضيوف الرحمن في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، فضلا عن تأمينه الأضاحي لجميع مستفيديه بمختلف مناطق المملكة.