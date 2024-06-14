شكرا لقرائتكم خبر عن الأعلى في تاريخها.. مكة المكرمة تسجّل أحمالاً كهربائية بـ 5361 ميجاوات والان نبدء بالتفاصيل



ويباشر مركز عمليات الشركة

وتشرف كوادر الشركة المؤهلة على أعمال الخدمة الكهربائية بموثوقية عالية واستعدادها التام لأي حالة طارئة مؤثرة على الخدمة، واستعدادها التام لتحمل أي أحمال زائدة.

إدارة الشبكة الكهربائية بالإضافة إلى أعمال الصيانة الطارئة واستقبال البلاغات عبر مركز العمليات الأمنية الموحدة 933 أو من خلال حسابات الشركة على وسائل التواصل الاجتماعي، ليصل زمن الاستجابة في معالجة البلاغات إلى دقيقة واحدة بفضل استخدام التقنيات الحديثة مثل العدادات الذكية وشبكة الفايبر، فضلاً عن الكفاءات الفنية التي تدير أعمال المنظومة.

وتتضمن مهام المركز إدارة الشبكة الكهربائية، ومراقبة الاحمال والتأكد من موثوقية الخدمة والتحكم فيها عن بعد، أو بالتدخل الفني من قبل الكوادر البشرية المتخصصة الموزعة في مختلف المشاعر المقدسة.

واستحدث المركز في موسم حج هذا العام تقنيات حديثة في مستوى التحكم عن بعد ومطبقة على كامل مساحة المشاعر المقدسة. الدمام - شريف احمد - سجلت مدينة مكة المكرمة اليوم, أحمالاً كهربائية بلغت 5361 ميجاوات، مقارنة بنفس اليوم من العام الماضي 4451 ميجاوات، بنسبة زيادة بلغت 20 %.ويباشر مركز عمليات الشركة السعودية للكهرباء في المشاعر المقدسة أعمال منظومة الخدمة الكهربائية في جميع المواقع الخاصة بالحج في مكة المكرمة ومنى وعرفات ومزدلفة، والتنسيق مع الجهات المختصة خلال موسم الحج هذا العام 1445 هـ.وتشرف كوادر الشركة المؤهلة على أعمال الخدمة الكهربائية بموثوقية عالية واستعدادها التام لأي حالة طارئة مؤثرة على الخدمة، واستعدادها التام لتحمل أي أحمال زائدة.بالإضافة إلى أعمال الصيانة الطارئة واستقبال البلاغات عبر مركز العمليات الأمنية الموحدة 933 أو من خلال حسابات الشركة على وسائل التواصل الاجتماعي، ليصل زمن الاستجابة في معالجة البلاغات إلى دقيقة واحدة بفضل استخدام التقنيات الحديثة مثل العدادات الذكية وشبكة الفايبر، فضلاً عن الكفاءات الفنية التي تدير أعمال المنظومة.وتتضمن مهام المركز إدارة الشبكة الكهربائية، ومراقبة الاحمال والتأكد من موثوقية الخدمة والتحكم فيها عن بعد، أو بالتدخل الفني من قبل الكوادر البشرية المتخصصة الموزعة في مختلف المشاعر المقدسة.واستحدث المركز في موسم حج هذا العام تقنيات حديثة في مستوى التحكم عن بعد ومطبقة على كامل مساحة المشاعر المقدسة.