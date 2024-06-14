شكرا لقرائتكم خبر عن 273 متطوعاً يشاركون في خدمة الحجاج العابرين من منطقة الباحة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شارك 273 متطوعاً ومتطوعة في الفرص التطوعية التي نفدها فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الباحة، للحجاج العابرين من المنطقة في طريقهم لأداء فريضة الحج لعام 1445هـ.

ونفذت 10 فرص تطوعية في مطار الملك سعود، ومراكز الضبط الأمني بولف وناوان ونخال وبرحرح والحجرة، ومركز انطلاق الحجاج المستفيدين من حملة الراجحي الخيرية، حيث تضمنت توزيع بروشورات وكتيبات. خدمة حجاج بيت الله من جهة أخرى نظم الفرع 10 فرص تطوعية لتهيئة المساجد والجوامع التي تقع على الطرق المؤدية لمكة المكرمة؛ لمتابعة أعمال النظافة والصيانة في نحو 40 مسجداً وجامعاً.

وتأتي هذه الفرص التطوعية إسهاماً من الفرع إلى جانب الجهات الأخرى لتقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام الذين يمرون عبر منطقة الباحة، وكذلك قاصدي وزوار المنطقة.