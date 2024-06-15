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شكرا لقرائتكم خبر عن سفير إيران لدى الرياض: حجاجنا منضبطون ولن يمسوا سكينة الشعيرة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - نفى سفير إيران لدى السعودية علي رضا عنايتي أن يكون لدى حجاج بلاده توجهاً أو تعليمات باستغلال الحج في أي أنشطة خارج المألوف أو سكينة الشعيرة.
وقال في تصريح لـ"اندبندنت عربية" إن نحو 90 ألفاً من الإيرانيين قضوا في السعودية أياماً وليالي روحانية، وتمكنوا من أداء أعمالهم في مكة المكرمة بيسر وطمأنينة، كذلك تمكنوا من زيارة المسجد النبوي والبقيع.
وشدد عنايتي، على أن مواطنيه "من أكثر الحجاج تنظيماً وانضباطاً، إذ تقام في إيران دورات صحية وتثقيفية وإدارية ودينية عدة، للتعريف بالحج ومناسكه والأجواء الروحانية في الحج".
واعتبر أن المسؤولين في طهران "يرون بأن الحج مظهر الوحدة والتقارب بين المسلمين وفرصة كبيرة للتقرب إلى الله والتفكير في ما يهم قضايا المسلمين"، مشدداً على أن الوصية للحجاج كانت "بأن يغتنموا الفرصة في الدعاء وقراءة القرآن".
وقال في تصريح لـ"اندبندنت عربية" إن نحو 90 ألفاً من الإيرانيين قضوا في السعودية أياماً وليالي روحانية، وتمكنوا من أداء أعمالهم في مكة المكرمة بيسر وطمأنينة، كذلك تمكنوا من زيارة المسجد النبوي والبقيع.
تنظيم وانضباطولفت إلى أنه لاحظ بحكم موقعه الدبلوماسي "تنظيماً رائعاً من قبل البعثة الإيرانية للحجيج الإيرانيين، وأن الجهات المتخصصة في المملكة بذلوا جهوداً مضنية تشكر عليها لتيسير شؤون الحجاج وتسهيل أمرهم".
وشدد عنايتي، على أن مواطنيه "من أكثر الحجاج تنظيماً وانضباطاً، إذ تقام في إيران دورات صحية وتثقيفية وإدارية ودينية عدة، للتعريف بالحج ومناسكه والأجواء الروحانية في الحج".
واعتبر أن المسؤولين في طهران "يرون بأن الحج مظهر الوحدة والتقارب بين المسلمين وفرصة كبيرة للتقرب إلى الله والتفكير في ما يهم قضايا المسلمين"، مشدداً على أن الوصية للحجاج كانت "بأن يغتنموا الفرصة في الدعاء وقراءة القرآن".