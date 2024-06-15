السعودية | مسجد نمرة.. خطبة يوم عرفة لفضيلة الشيخ ماهر بن حمد المعيقلي (بث مباشر) 

تتطلع الأنظار اليوم إلى مسجد نمرة، حيث يستقبل حجاج بيت الله الحرام في يوم عرفة، وذلك وسط خدمات عالية حيث تمت تغطية المسجد بالسجاد الفاخر وتوفير الخدمات الإلكترونية وشاشات تفاعلية إرشادية والواي فاي وكذلك تهيئة 1000 دورة مياه للرجال والنساء، تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة بتسخير كافة الإمكانيات لخدمة ضيوف الرحمن.

مسجد نمرة.. خطبة يوم عرفة

وفي هذا الإطار أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة، عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس” أن خطيب يوم عرفة في مسجد نمرة فضيلة الشيخ الدكتور ماهر بن حمد المعيقلي.

تطوير مسجد نمرة

وكانت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، نفذت حزمة من المشاريع التطويرية لمسجد نمرة ، منها معالجة أنظمة التكييف وتنقية الهواء التي تنتج هواء نقياً بنسبة 100% مع طرد الهواء ميكانيكياً ليتم دخول الهواء النقي بمعدل مرتين في الساعة، للمحافظة على نسبة الأوكسجين وضمان بيئة صحية للحجاج داخل المسجد.

كما تم تطوير وصيانة (1000) من دورات المياه للرجال والنساء وتخصيص دورات مياه لذوي الإعاقة وممرات ومسارات خاصة لهم، وتزويد المسجد بكاميرات مراقبة وشاشات تفاعلية إرشادية تبث مواد توعوية تهم الحاج بلغات عالمية مختلفة وخدمة التوعية الشرعية التي تتيح التواصل المباشر عن طريق الاتصال المرئي بين السائل وفريق من الدعاة والعلماء بالوزارة؛ لتقديم خدمة الإرشاد بكل يسر وسهولة وبشكل ذكي وبعدة لغات.

الساحات الخلفية بمسجد نمرة

وأنهت الوزارة هذا العام مشروع تهيئة وتلطيف الساحات الخلفية بمسجد نمرة بتكلفة بلغت 3,016,210 مليون ريال، ويغطي المشروع ١٢,٠٠٠ م٢ من الساحة الخلفية لمسجد نمرة ويعمل باستخدام تكنولوجيا تبريد الهواء بالضباب وامتصاص الطاقة الحرارية من الهواء الخارجي وخفض درجة حرارته، ويتكون من ٦٠ مروحة موزعة على ٢٩ عمود خرساني كما يساعد المشروع على خفض درجة الحرارة الى أكثر من ٩ درجات مئوية؛ بهدف التيسير على ضيوف الرحمن والتخفيف عليهم من درجات الحرارة المرتفعة.

خدمات رقمية في مسجد نمرة

كما تقدم الوزارة خدمة “الواي فاي” لضيوف الرحمن بالمسجد لتمكينهم من الاستفادة من منصاتها الرقمية حيث تتيح الخدمة لهم خلال تواجدهم بمسجد نمرة تصفح خدمات الوزارة الإلكترونية للحجاج وتحميلها على الأجهزة الذكية من خلال “الواي فاي” بدون الحاجة إلى الإنترنت وبسرعة عالية.

وتم توفير شاشات المكتبة الإسلامية الإلكترونية التي تحوي كتباً إلكترونية عن صفة الحج والعمرة وآداب الزيارة، لتحميلها على الأجهزة الذكية بلغات عالمية مختلفة يستطيع الزائر تحميلها عبر تقنية رمز الاستجابة السريع QRcode.

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