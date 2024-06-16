شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال الأحمر: نجاح تصعيد الحجاج بمشاركة 1542 ممارسًا صحيًا في عرفة والان نبدء بالتفاصيل

سيارات إسعاف كهربائية

الدمام - شريف احمد - أوضحت هيئة الهلال الأحمر السعودي مشاركة 1542 ممارسًا صحيًا ومتطوعًا في عرفة وأكثر من 298 عربة وآلية و763 وحدة تشغيلية.وأكدت تسخير الهيئة كافة إمكانياتها من القوى البشرية وأسطول خدمتها الإسعافية الأرضية والجوية للتكامل مع المنظومة الصحية المشاركة في الحج تحت قيادة وزارة الصحة لضمان صحة الحاج، وخلق مزيد من التسهيلات في الخدمة الطبية الطارئة المقدمة لحجاج بيت الله الحرام.ويشارك أسطول الهيئة في الحج بالعديد من الأليات تشمل سيارات إسعاف وسيارات إسعاف كهربائية صديقة للبيئة، ووحدات الاستجابة السريعة مثل الدراجات النارية والكهربائية، إضافة إلى الوحدات النوعية مثل الحافلة الإسعافية ومركبات الاستجابة للبلاغات النوعية، والوحدات الأصغر والتي تمتاز بالمرونة في الدخول للأماكن الضيقة كعربات الجولف، والمركبة الكهربائية والدراجات والسكوتر الكهربائي.واستعرضت الهيئة خلال جولة وزير الصحة على أسطول الإسعاف الجوي المشارك في الحج، والذي يبلغ عددها سبع طائرات عامودية تخدم من خلال عدة مهابط في المشاعر المقدسة.