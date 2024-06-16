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الهلال الأحمر: نجاح تصعيد الحجاج بمشاركة 1542 ممارسًا صحيًا في عرفة

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حذيفة القرشي - مشعر عرفات  0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أوضحت هيئة الهلال الأحمر السعودي مشاركة 1542 ممارسًا صحيًا ومتطوعًا في عرفة وأكثر من 298 عربة وآلية و763 وحدة تشغيلية.
وأكدت تسخير الهيئة كافة إمكانياتها من القوى البشرية وأسطول خدمتها الإسعافية الأرضية والجوية للتكامل مع المنظومة الصحية المشاركة في الحج تحت قيادة وزارة الصحة لضمان صحة الحاج، وخلق مزيد من التسهيلات في الخدمة الطبية الطارئة المقدمة لحجاج بيت الله الحرام.

سيارات إسعاف كهربائية

ويشارك أسطول الهيئة في الحج بالعديد من الأليات تشمل سيارات إسعاف وسيارات إسعاف كهربائية صديقة للبيئة، ووحدات الاستجابة السريعة مثل الدراجات النارية والكهربائية، إضافة إلى الوحدات النوعية مثل الحافلة الإسعافية ومركبات الاستجابة للبلاغات النوعية، والوحدات الأصغر والتي تمتاز بالمرونة في الدخول للأماكن الضيقة كعربات الجولف، والمركبة الكهربائية والدراجات والسكوتر الكهربائي.
واستعرضت الهيئة خلال جولة وزير الصحة على أسطول الإسعاف الجوي المشارك في الحج، والذي يبلغ عددها سبع طائرات عامودية تخدم من خلال عدة مهابط في المشاعر المقدسة.
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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