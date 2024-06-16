شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية ورئيس المجلس الأوروبي يناقشان الأوضاع الإقليمية والدولية والان نبدء بالتفاصيل

الأمن والاستقرار

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الدمام - شريف احمد - التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، رئيس المجلس الأوروبي السيد شارل ميشيل.وذلك على هامش "قمة السلام في أوكرانيا"، المنعقدة في مدينة لوتسيرن السويسرية.وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات التاريخية والتعاون القائم بين المملكة ودول الاتحاد الأوروبي، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة حيالها من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.حضر اللقاء، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الاتحاد السويسري الدكتور عادل مرداد، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.