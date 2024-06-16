السعودية | وزير الخارجية يلتقي وزير خارجية أوكرانيا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، معالي وزير خارجية أوكرانيا ديميترو كوليبا، وذلك على هامش “قمة السلام في أوكرانيا”، المنعقدة في مدينة لوتسيرن السويسرية.

وجرى خلال اللقاء بحث مستجدات الأزمة الأوكرانية – الروسية، إضافة إلى فرص تعزيز التعاون الثنائي بين المملكة وأوكرانيا، وسبل دعمها وتطويرها في العديد من المجالات.

حضر اللقاء وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية الدكتور سعود بن محمد الساطي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الاتحاد السويسري الدكتور عادل مرداد، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.

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