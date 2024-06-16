شكرا لقرائتكم خبر عن "الإحصاء": أعداد الحجاج بلغت 1,833,164 حاجًا وحاجة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الهيئة العامة للإحصاء، أن إجمالي أعداد الحجاج لموسم حج 1445هـ، بلغ 1,833,164 حاجًّا وحاجَّة.

سبق وأعلن وزير الحج والعمرة، توفيق الربيعة، نجاح تصعيد الحجاج إلى مشعر عرفات، قائلًا خلال مؤتمر صحفي بالمشاعر، إن بطاقة نسك من إنجازات موسم الحج. موسم الحج 1445 وأوضح الربيعة أن عدد حجاج موسم 1445 هـ بلغ 1.8 مليون حاج، من أكتر من 200 دولة، وأكد أن جميعهم وقفوا بالصعيد الطاهر، مؤكدًا على استكمال المناسك بالتوجه إلى مزدلفة، ما بعدها.



وأشاد بحملة لا حج بلا تصريح، مؤكدًا أن إطلاق بطاقة "نسك" من منجزات موسم الحج 1445 هـ، والتي كان لها دورًا فعالًا في إرشاد الحاج.