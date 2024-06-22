شكرا لقرائتكم خبر عن فوترة مؤتمتة وساعات عمل فعلية في نظام العمل المرن الجديد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية آلية تسجيل عمل مرن مطورة، تهدف إلى تعزيز رضا العملاء وتشجيع المشاركة في هذا النظام.

وأوضحت المؤسسة أن الآلية الجديدة تركز على تحسين الفوترة وتسجيل مدد الاشتراك، مع منح مرونة أكبر في تحديد ساعات العمل، حيث ألغت شرط الحد الأدنى للساعات الشهرية ورفعت الحد الأعلى إلى 95 ساعة.

وتعادل كل ثماني ساعات عمل مرن يوم اشتراك في نظام التأمينات، ويتم احتساب شهر اشتراك بعد إتمام 30 يوم عمل.

كما تعتمد الآلية الجديدة على ساعات العمل الفعلية المسجلة من قبل صاحب العمل، مع نظام فوترة آلي يعتمد على الأيام المسجلة شهريًا.

وأكدت المؤسسة أن هذه الخطوة تأتي في إطار سعيها المستمر لتحسين خدماتها وتلبية احتياجات عملائها، بما يسهم في تعزيز بيئة العمل المرنة في المملكة.